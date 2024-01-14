MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'den çelenk

Hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'ün cenazesinde suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker çelenk gönderdi.

MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'den çelenk

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür (81) KOAH tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Eymür için bugün İstanbul'da Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde KOAH tedavisi görürken dün 81 yaşında ölen eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür için bugün Beşiktaş Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

ANKA Haber Ajansı'ndan Çağatan Akyol'un aktardığına göre, cenazeye Eymür’ün ailesi ve sevenleriyle birlikte Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emekli diplomat ve siyasetçi Mehmet Ali Bayar, eski İstanbul İl Emniyet Müdürü ve emekli Vali Kemal Yazıcıoğlu da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Eymür’ün naaşı, toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze namazı kılınan camiye eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gültekin Uysal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı da çelenk gönderdi.

MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'den çelenk - Resim : 1

MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün cenazesine Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'den çelenk - Resim : 2

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