Meclis 'terör' gündemiyle toplanıyor; Güler ve Fidan Genel Kurul'u bilgilendirecek

Meclis Genel Kurulu, salı günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'terör' gündemiyle toplanacak. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları saldırılarla ilgili bilgilendirme yapacak.

Meclis 'terör' gündemiyle toplanıyor; Güler ve Fidan Genel Kurul'u bilgilendirecek

9 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından salı günü açılacak TBMM'nin gündemi 'terör saldırıları' olacak.

'Terör' gündemli berleşimi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler son dönemde yaşanan saldırılara ilişkin Genel Kurul'u bilgilendirecek.

Genel Kurul görüşmelerinin ardından aynı konuya ilişkin TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

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