CHP, Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nu topladı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP bugün, Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nu topladı. CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti. Özel’e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları; emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan ve Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan eşlik etti.

Toplantıda, silahlı terör örgütü PKK’nın Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askeri şehit eden saldırısı ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. CHP’den gelen bilgilendirme notunda, ilk toplantısını bugün yapan Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nun önümüzdeki süreçte belli aralıklarla toplantılarını sürdüreceği belirtildi.