Kanal D'den yeni anlaşma. Dev bütçeli diziye yeni bir oyuncu daha geliyor

Kısa bir aranın ardından yeniden ekrana dönen Arka Sokaklar dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar dizisine yeni bir oyuncu daha katılacak.

ARKA SOKAKLAR'A BOMBA OYUNCU

Uzun bir süre televizyon ekranlarına ara veren ünlü oyuncu Meral Kaplan, “Arka Sokaklar” dizisi ile yeniden setlere geri döndü. Müfettiş Müge karakterine hayat verecek olan Kaplan bu akşam yayınlanacak 677. bölümde seyirci karşısına çıkacak.

D Media’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un oturduğu Arka Sokaklar dizisi uzun yıllardır sürdürdüğü ekran yolculuğunu ve başarısını devam ettiriyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ekranlara uzun süre ara veren ünlü oyuncu Meral Kaplan konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi.

Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006’da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeği isimli dizide Nazan karakterini canlandırdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak’ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009’da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı.