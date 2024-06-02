CHP Rize’de ‘Çay Mitingi’ düzenledi! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Çay Mitingi düzenledi.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Doğu Karadeniz'in yiğit, mert insanları hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Haramdan ve yalandan korkan güzel insanları hoş geldiniz.

Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu, yükselen bir tansiyon var. Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik. Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu CHP'nin gündeminde olmayacak. Ama milletin gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Eğer sonuç alamazsak sokaklar, meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız, sesinizi duyuracağız.

"NORMALLEŞME HEM MÜZAKERE HEM DE MÜCADELE ETMEK GEREKTİĞİNDE EYLEM DE YAPMAKTIR"

Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski tartışmalı gündeme geri getirmek istiyor. Ama normalleşme vatandaşın sorununu görmemek değildir aksine normalleşme hem müzakere hem de mücadele etmek gerektiğinde eylem de yapmaktır.

Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye faydası var. Ancak ben buradan Erdoğan'a kendi memleketinden AK Partili, MHP'li, İYİ Partili her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI SOYKIRIMI BİR KEZ DE RİZE'DEN LANETLİYORUZ"

Filistin'i tanıyan ülkeleri tek tek arıyoruz. Zulüm dursun, İsrail'in yaptığı soykırımı bir kez de Rize'den lanetliyoruz.

Son yıllar da tarım ülkesi olma özelliğini kaybetme üzüntüsü yaşıyoruz. Bizim ülkemizde her yıl Trakya kadar ekilir toprak, AK Parti hükümeti boyunca bu topraklara boş kaldı, kaybedildi. Bu sebeple çiftçinin haklarını korurken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hiç unutmuyoruz.

"CHP SORUNU SADECE SÖYLEYEN DEĞİL ÖNERİ SUNAN PARTİDİR"

Çiftçilerimize neleri önerdiğimizi söylemeliyim çünkü CHP sorunu sadece söyleyen değil çözümlerini anlatan, öneriler sunan bir partidir. Çiftçilerimizin sorunlarını çözmek için önce kanuna uyacağız. 2006'da çıkan kanuna uyulmuyor. Sulamada kullanılan elektrik borçları hemen ürün satılınca ödenebilmeli. Çiftçimizin banka borçları tamamen silinmeli, bir kereye mahsus kredi borçlarının faizi silinmeli anapara 5 yıla bölünmelidir. Çiftçinin elinde kalan ürünler devlet tarafından mutlaka alınmalı.

"GELİN RİZE'YE AÇIKLAYIN BAKIN KASKETLER NASIL YERE ÇAKILIYOR"

Çaya gelince; CHP'nin bugün Rize meydanında yapmış olduğu bu miting 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği noktadır.100 yıldır buralarda çay tarımı yapılmaktadır. Üzümün çoğu ihraç ediliyor, fındıkta. Sadece çay ithalatını denetleyerek, sınırlandırarak kaçak çaya engel olunarak sizin sıkıntılarınız çözülebilir. Biliyorsunuz çay fiyatı açıklandı. Tütün fiyatı Manisa'da açıklanırdı, üretici beğenirse kasketi havaya atardı. Beğenmezse yere atardı. Şimdi gelin açıklayın bakalım çay fiyatını, açıklamayan hükümeti Cumhurbaşkanı olur mu? Neden tweet atarak açıklıyorsunuz. Gelin Rizeliye açıklayın bakın kasketler nasıl yere çalınıyor. 17 lira çay fiyatını açıklamaya utanıp tweet attırıyorlar.

17 liralık yaş çay alım fiyatını ret ediyoruz. Sadece maaliyetleri karşılanıyor. Bu kadar emekle üretilen çaya verilen fiyat, çay üreticisine sen artık bu işi yapma biz zenginlerle yürüyeceğiz demektir.

Kısaca önemli bir şey daha söyleyelim. Çaykur'da çalışan işçiler var. 11 bin çalışan işçi var. Çaykur işçileri artık 6 ay çalışıp 6 ay boş kalmak istemiyorlar. Çaykur işçileri enflasyon altında zam ala ala maaşlar eridi. Çaykur işçisi 20 yıl önce asgarinin dört buçuk ücreti alırken bugün bir buçuk asgari ücret geriledi. Çaykur işçisi asgari ücretin altında çalışıyor. İşçilerin kadro talebi var, kadrolarını verin. Onlar boş oturmak değil, kazanmak ve kazandırmak istiyorlar.

ÇAY ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM SUNDU

Üretici sorunu içi çay kanunu mutlaka çıkarmalıdır. Biz geçmişte sizin hemşeriniz İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Bekaroğlu ile Tahsin Ocaklı'yla bir çay teklifi verdik. Teklife evet dediğinizde işçinin de üreticinin de sorunu çözülüyor. Maalesef öneri AK Parti ve MHP oylarıyla ret edildi. Tahsin Bey öneriyi bir daha verin. Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz, red etmeyin, Rize'yi unutmayın. Çay üreticisine söz verilen banka promosyon ödemelerine derhal başlamalı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yurda kaçak yollarla gelen çaylar engellenmeli. Buradan hatırlayalım, bir selam yollayalım. Ne diyordu Kemal Bey, "Kaçak çayları getireceğim, Rize meydanında yakacağım. CHP'yi iktidara taşıyacağız". Kaçak çayları getireceğiz, çayları yakmaya Kemal beyi de davet edeceğiz.

"ÇAYIN BAŞTACI OLDUĞU GÜNLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bugün burada olan Rize'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum. Artık çayın baş tacı olduğu günleri görmek istiyoruz. Artık yüzümüz gülsün, Rize'nin yüzü gülsün istiyoruz. Rize'deki AK Partililer, MHP'liler alın terinin partisi olmaz, alın terinin karşılığını vermek devletin boynunun borcudur.