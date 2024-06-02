Özgür Özel, miting öncesinde Rize’de çay üreticilerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize’de "çay mitingi" öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle bir araya geldi. Özel, aile üyeleriyle sohbet etti, çay topladı.

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Özgür Özel, miting öncesinde Rize’de çay üreticilerini ziyaret etti

CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bugün ‘Çay Mitingi’ düzenliyor.

Özgür Özel, miting öncesinde Rize’de çay üreticilerini ziyaret etti - Resim : 1CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle sohbet etti.

Özgür Özel, miting öncesinde Rize’de çay üreticilerini ziyaret etti - Resim : 2

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Bahçede çay toplayan Özel, üreticilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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