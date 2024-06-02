AKP’de seçim hezimeti tartışması: "Kimse sorumluluk almak istemiyor"

AKP'de 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan yenilgi sonrası tartışmalar sürüyor. Parti içindeki bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri, seçim başarısızlığının istatistik verilerle açıklanmasına tepki gösterdi. Onlara göre, sorunlar sadece istatistiklerle değil, derinlemesine bir şekilde ele alınmalı ve kimse sorumluluk almak istemiyormuş gibi davranmamalı.

Halk TV'nin aktardığına göre; AKP'nin Kızılcıhamam kampında yapılan toplantılarda, gelecek projeksiyonları ve parti içi işleyiş konuları ele alındı. E-teşkilat modeli kurma kararı alınarak, parti içinde daha etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehirde yapacağı "Türkiye Buluşmaları" ile seçmenle doğrudan temas kurulması planlanıyor.

Parti içindeki bazı milletvekilleri, demografik yapıdaki değişim ve sosyal dönüşüm gibi konulara dikkat çekerek, bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Ancak bazı eski milletvekilleri ve parti kurucuları, sorunları sadece istatistiklerle açıklamanın yeterli olmadığını ve kimse sorumluluk almak istemiyor gibi göründüğünü ifade ediyorlar.

Parti aynı zamanda gençlerin önemini vurgulayarak, genç seçmenlere ulaşmayı ve onları partiye kazanmayı hedefliyor. Bu kapsamda, gençlere yönelik özel ekipler kurulacak ve sosyal medya üzerinden gençleri etkileyecek isimler partiye davet edilecek. Üniversitelerde öğrencilere yönelik programlar düzenlenerek yeni isimler tespit edilecek ve onların partiye katılımları teşvik edilecek.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK; KATILMAYAN ÖĞRETMENE ATAMA YOK

Bununla birlikte, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması planlanıyor ve bu akademiye katılmayan öğretmenlerin atanmaları engellenecek. Okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanması ise 2025'e kadar uygulanacak bir politika olarak belirlendi.