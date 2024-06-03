Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti
Karabük'te bir sürücü, otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla bagaj kapağı açık şekilde yolculuk yaptı. Skandal görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden bir sürücü, otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: AA