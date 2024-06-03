Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti

Karabük'te bir sürücü, otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla bagaj kapağı açık şekilde yolculuk yaptı. Skandal görüntüler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti

Karabük-Safranbolu kara yolunda seyreden bir sürücü, otomobilinin bagajına bindirdiği çocukla kapağı açık şekilde trafikte yolculuk yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: AA

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