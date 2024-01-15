Bakanlık devreye aldı: Kimlik bilgilerinde yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı, kimlik bilgileri üzerinden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni uygulamayı devreye aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; vatandaşlar, kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek.

Son Güncelleme:
Bakanlık devreye aldı: Kimlik bilgilerinde yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı, iç ticaretin dijitalleştirilmesi çalışmaları neticesinde, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) işlemlerinin kapsamı genişletilerek, paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde elden başvuru ihtiyacını ortadan kaldıran ve ticari hayatı kolaylaştıran birçok yeniliğe imza atıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

PEK ÇOK HİZMET DEVREYE ALINDI

Dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

Bakanlık devreye aldı: Kimlik bilgilerinde yeni dönem! - Resim : 1

Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin unvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor.

KİMLİK NUMARALARI ÜZERİNE KISIT EKLENEBİLECEK

Ayrıca vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Öte yandan, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.

KİMLİK BİLGİLERİ MAĞDURİYETİ YAŞANIYORDU

Birçok vatandaş istemi dışında kimlik bilgileri kullanılarak, milyonlarca lira vergi ve borçla karşı karşıya kalabiliyordu.

e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem resmen başladı!e-Devlet şifre işlemlerinde yeni dönem resmen başladı!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kimlik Ticaret Bakanlığı e-Devlet
Son Güncelleme:
Geçmişten kaçılmıyor... Tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan BBP lideri Destici bu paylaşımlarını apar topar sildi Tüm partileri terörü desteklemekle suçlayan BBP lideri Destici bu paylaşımlarını apar topar sildi
Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı Harca eklendiğinde anne köftesi gibi oluyor! Köfteciler hiç anlatmamıştı
Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu
Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor Görüşme iptal edildi: AKP 'İstanbul'a karşı Konya' şartını değerlendiriyor
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor: Ankara'da konuşulan rakam ortaya çıktı Emekli maaşı zammında düğün yarın çözülüyor
'Erdoğan bile içerideki kavganın bu kadar erken başlayacağını ve sert olacağını tahmin edemedi' 'Erdoğan bile bu kadar sert olacağını tahmin edemedi'
Kod adı 'yalı': Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu? Silivri'de seks şantajları ve istismar kayıtlarının tutulduğu merkeze ne oldu?