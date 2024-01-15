Bakanlık devreye aldı: Kimlik bilgilerinde yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı, iç ticaretin dijitalleştirilmesi çalışmaları neticesinde, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) işlemlerinin kapsamı genişletilerek, paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde elden başvuru ihtiyacını ortadan kaldıran ve ticari hayatı kolaylaştıran birçok yeniliğe imza atıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

PEK ÇOK HİZMET DEVREYE ALINDI

Dijitalleştirme çalışmaları çerçevesinde, "Bakanlık Temsilcisi Modülü", "E-Belge Uygulaması", "E-İlan Uygulaması", "Mevzuat Modülü", "Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü", "Yetki Kabul Modülü", "Yönetim Kurulu Kararı Modülü", "Genel Kurul Kararı Modülü" ile e-devlet kapısına entegre edilen pek çok hizmet devreye alındı.

Uygulamayla, şirket ve ticari işletmelerin unvanı, adresi, sermayesi ve yetkilileri gibi temel bilgileri sorgulanabiliyor. Sahibi, ortağı veya yetkilisi olunan şirket ve ticari işletmelerin bilgilerine doğrudan ulaşılabiliyor.

KİMLİK NUMARALARI ÜZERİNE KISIT EKLENEBİLECEK

Ayrıca vatandaşlar, rızaları dışında kimlik bilgileri kullanılarak bir şirkette ortak veya yetkili olmalarının engellenmesi amacıyla ilave bir tedbir olarak kimlik numaraları üzerine kısıt ekleyebilecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEK

Öte yandan, yetki kabul işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek.

KİMLİK BİLGİLERİ MAĞDURİYETİ YAŞANIYORDU

Birçok vatandaş istemi dışında kimlik bilgileri kullanılarak, milyonlarca lira vergi ve borçla karşı karşıya kalabiliyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem