Sakarya'nın Gururu! Minik Judocu Artık Şampiyon

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Bilecik’te düzenlenen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele eden temsilcimiz, 24 kilogramda şampiyon olmayı başardı.

Geleceğin yıldızı Aydön, aldığı bu şampiyonlukla şehrin judo sporunda önemli bir gurur yaşattı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bilecik’te gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda 24 kilogramda şampiyon olan Judo sporcumuz Gülfem Aysima Aydön’ü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA