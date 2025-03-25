Fenerbahçe Şampiyon Oldu
Kupa Voley'de Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler finalde Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
Erkekler voleybolda, Kupa Voley karşılaşmasında Halkbank’ı 3-0’la geçen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu.
Sarı-lacivertliler finalde 19-25, 23-25 ve 17-25’lik setlerle üstün geldi.
Karşılaşmaya ilişkin diğer detaylar ise şöyle:
Salon: Yenişehir Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yavuzakdemir
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Maa, Kooy, Sercan Yüksel Bidak, Lagumdzija, Hidalgo (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sotola, Ekrem Caner Çiçekoğlu)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Caner Dengin, Baturalp Burak Güngör, Caner Pekşen, Luburic)
Kaynak: AA