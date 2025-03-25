Dusan Tadic Fenerbahçe Tarihine Geçiyor

Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Yıldız oyuncu Bodrum FK karşısında sahada olması halinde sarı-lacivertli ekiple 100. Resmi maçına çıkarak ‘dalya’ diyecek.

Takıma katıldığından bu yana istikrarlı oyununu sürdüren yıldız oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho’nun da vazgeçilmezlerinden oldu.

Fenerbahçe'de 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sezonunda dalya diyen ilk futbolcu olacak.

Sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar 100 maçın üzerine çıkan futbolculardan hiçbirisi, ikinci sezonunda bu rakama ulaşamadı. Fenerbahçe'nin son 2 sezonda oynadığı maç sayısı 100'ü geçerken, sarı-lacivertli kulüp de daha önce 2 sezon içinde bu kadar yüksek sayıda karşılaşmaya çıkmamıştı.

Kaynak: AA