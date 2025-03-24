Körfez Gençlerbirliği’nden A Milli Takımlara Büyük Başarı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Türkiye Olimpik Ragbi A Milli takımlarına 4 kadın ve 3 erkek sporcu göndererek büyük bir başarıya imza attı.

Körfez Gençlerbirliği’nden A Milli Takımlara Büyük Başarı

Körfez Gençlerbirliği, 16-22 Mart tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Olimpik Ragbi A Milli Takımları kampına sporcu gönderdi. Ukrayna ve Litvanya milli takımlarıyla ortak yapılan kampta, kulüp toplamda 7 oyuncusuyla yer aldı. Bu başarıyla, Körfez Gençlerbirliği, Ragbi A Milli takımlarına en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak dikkat çekti.

KULÜP, BAŞARIYI VE GENÇ SPORCULARI VURGULADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ragbi A Milli takımlarına 4 kadın ve 3 erkek oyuncu göndererek, en fazla oyuncu gönderen kulüp olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, bu sporcuların yaş ortalamasının 19 olması, kulübümüzün sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Sporcularımız, uzun yıllar boyunca hem bayrağımızı hem de Körfez’i gururla temsil edeceklerdir. Başta maddi ve manevi destekleriyle her zaman yanımızda olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt olmak üzere kulüp yöneticilerimize ve teknik ekibimize teşekkür ederiz" denildi.

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Kaynak: İHA

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