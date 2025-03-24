TFF Duyurdu! Süper Lig Karşılaşmaları Ertelenecek mi?
Süper Lig'de karşılaşmaların bir hafta erteleneceği iddialarına TFF cephesinden açıklama geldi. TFF'nin açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Kamuoyunda Süper Lig karşılaşmalarının bir hafta erteleneceğine yönelik iddialar dolaşılırken, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) söz konusu iddialara yanıt geldi.
TFF’nin konuya ilişkin açıklamasında, “Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.— TFF (@TFF_Org) March 24, 2025
Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi
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