Türkiye'nin Dünya Kupası Elemelerinde Tüm Rakipleri Belli Oldu, Dünya Devi Grubumuza Düştü

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerindeki rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı play-off turunda geçen Türkiye A grubuna yükseldi

İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesinde, penaltı atışları sonucu İspanya 5-4 ile kazanan taraf oldu. Böylelikle İspanya, E Grubu’nda millilerimizin takibi oldu.

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle şekillendi:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

Kaynak: AA