Türkiye'nin Dünya Kupası Elemelerinde Tüm Rakipleri Belli Oldu, Dünya Devi Grubumuza Düştü
Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerindeki tüm rakipleri belli oldu. Milliler E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele edecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Kıtası elemelerindeki rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.
UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’ı play-off turunda geçen Türkiye A grubuna yükseldi
İspanya ve Hollanda arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi çeyrek final mücadelesinde, penaltı atışları sonucu İspanya 5-4 ile kazanan taraf oldu. Böylelikle İspanya, E Grubu’nda millilerimizin takibi oldu.
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle şekillendi:
A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.
Kaynak: AA