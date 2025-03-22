Fenerbahçe'de Ayrılık Resmileşti: Yıldız İsim Japonya'nın Yolunu Tuttu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sezon başında kadroya katılan Cenk Tosun Japonya'nın yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de Ayrılık Resmileşti: Yıldız İsim Japonya'nın Yolunu Tuttu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Takımda kendisine pek fazla yer bulamayan Cenk Tosun’un takımdan ayrıldığı bildirildi. Yıldız isim yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig’de son olarak Samsunspor ile berabere kalan ve şampiyonluk yarışında büyük darbe alan sarı-lacivertli ekipte kadro yapılanması erken başladı.

Fenerbahçe'de Ayrılık Resmileşti: Yıldız İsim Japonya'nın Yolunu Tuttu - Resim : 1

Sezon başında sürpriz bir şekilde kadroya eklenen Cenk Tosun’la yollar ayrıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Cenk Tosun, Japonya’nın Urawa Red Diamonds ekibine katıldı.

Anlaşmanın 4 aylık olduğu öğrenilirken, tarafların memnun kalması halinde 2 yıllık yeni bir anlaşma için masaya oturulacak.

Milli yıldız Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 283 dakika süre alırken 2 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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