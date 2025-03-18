Fenerbahçe Mourinho ile İlgili Kararını Verdi! Tamam mı Devam mı?

UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda İskoçya’nın Rangers ekibine elenmesinin ardından Süper Lig’in 28’inci haftasında Samsunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun akıbeti masaya yatırıldı.

Mourinho’nun geleceği son sonuçlarla tartışma konusu olurken, yola Portekizli hocayla devam edilip edilmeyeceği en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yönetiminin dünyaca ünlü hocayla devam etme konusunda hemfikir olduğu iddia edildi.

DİKKAT ÇEKEN İSTİKRAR

Söz konusu kararın alınmasında ‘istikrar’ vurgusu dikkat çekti. Zira sarı-lacivertli ekip her sezona farklı bir teknik adamla başlarken, başarısızlığın en büyük nedeninin de bu istikrarsızlık olduğuna dikkat çekildi.

Böylelikle Fenerbahçe şampiyon olamasa da gelecek sezon Mourinho ile devam etme kararı aldı. Yeni sezonda Portekizli teknik adamın elinde daha oturmuş bir kadronun olacak olması bu kararın alınmasında en büyük etken oldu.

Kaynak: Haber Merkezi