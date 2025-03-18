UEFA'dan İki Türk Hakeme Görev

UEFA Türk hakemler Zorbay Küçük ve Oğuzhan Çakır'a görev verdi. Zorbay Küçük UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında, Oğuzhan Çakır ise UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A3 Grubu müsabakalarında görev alacak.

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UEFA'dan İki Türk Hakeme Görev

UEFA, FIFA kokartlı halemler Zorbay Küçük ve Oğuzhan Çakır’a milli maçlarda görev verdi. FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, 19-26 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Catanzaro şehrinde düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev alacak. Turnuvada İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya mücadele edecek.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün’e de bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev verildi

ÇAKIR 17 YAŞ ALTI AVRUPA ŞAMPİYONASINDA

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır ise 19-25 Mart 2025 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A3 Grubu müsabakalarında düdük çalacak. Turnuvada Fransa, Yunanistan, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkeler yer alacak.

FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da söz konusu karşılaşmalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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Kaynak: İHA

Etiketler
UEFA Zorbay Küçük FIFA
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