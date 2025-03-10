Amatör Maçta Ortalık Savaş Alanına Döndü: Kırmızı Kart Görünce Dehşet Saçtı

Elazığ 1. Amatör Lig Play-Off Grubu'nun 4. hafta karşılaşmasında dün, Karakoçanspor ile Elazığ DSİ Spor mücadele etti. Karakoçanspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden maçta, 85. dakikada skor 3-1'e yükseldi. Bu gol sonrası, Elazığ DSİ Spor kaptanı Hüseyin Eker hakeme tepki gösterdi ve kırmızı kartla cezalandırıldı.

KIRMIZI KART GÖRÜNCE HAKEME SALDIRDI

Kırmızı kart sonrası Eker, hakeme yumruk attı. Eker, saha dışına çıkarılırken, hakemin dudağına pansuman yapıldı. Olayın ardından hakem 89’uncu dakikada federasyon sorumlusu ile görüştükten sonra maçı sona erdirdi. Yumruklu saldırı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Maçın hakemi, federasyon sorumlusu ile görüştükten sonra 89. dakikada karşılaşmayı sona erdirdi. Yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİR SALDIRI DAHA YAŞANMIŞTI

Öte yandan yine Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesinde Yol Spor ile Kovancılar Spor karşı karşıya gelmiş, maçın uzatma dakikalarında yenilen gol sonrası Kovancılar Spor'da bazı futbolcular ve saha dışından gelen kişiler, hakemler Yunus Emre Atik, İbrahim Balanyan, Taha Doğan ve Koray Sertkaya’ya fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: DHA