A Milli Takım ABD ile Hazırlık Maçı Yapacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde 7 Haziran’da ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile daha önce biri resmi olmak üzere 4 müsabakada mücadele ederken, 1 galibiyet 1 beraberlik 2 de mağlubiyet yaşamıştı.

Milliler, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA