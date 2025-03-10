A Milli Takım ABD ile Hazırlık Maçı Yapacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran’da ABD ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

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A Milli Takım ABD ile Hazırlık Maçı Yapacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde 7 Haziran’da ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ile daha önce biri resmi olmak üzere 4 müsabakada mücadele ederken, 1 galibiyet 1 beraberlik 2 de mağlubiyet yaşamıştı.

Milliler, ABD'deki kampındaki ikinci özel maçta, 10 Haziran Salı günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

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