Süper Lig'de 28. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Antalyaspor maçında sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltıdaki konuşmalar da belli oldu.

Süper Lig'de 28. Haftanın VAR Kayıtları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

  • Galatasaray - Antalyaspor müsabakasının 41. dakikasında hakem Ozan Ergün, VAR’dan ‘potansiyel elle oynama’ uyarısı aldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Ergün, ceza sahası içerisinde Ramzi Safuri’nin elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.
  • Kasımpaşa - Alanyaspor maçının 77. dakikasında ev sahibinin Can Keleş ile bulduğu gol sonrası hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izlemek üzere kenara geldi. Atak başlangıcında orta sahada elle oynama belirleyen Meler, golü iptal etti.
  • Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının 24. dakikasında Melih Bostan, Paulista’ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart gördü. VAR’ın ‘potansiyel kırmızı kart’ inceleme uyarısıyla monitöre davet edilen Şansalan, sahaya dönerek sarı kartı iptal etti ve direkt kırmızı kart gösterdi.
  • Göztepe - Eyüpspor mücadelesinin 67. dakikasında ev sahibi atağı sonrası Yasin Kol, VAR’dan ‘elle oynama’ uyarısı aldı. Juan’ın şutunda Ruben Vezo’nun elinin vücudun dışında olduğunu belirten Kol, sahaya dönerek sarı-kırmızılılar lehine penaltı verdi.
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Kaynak: İHA

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