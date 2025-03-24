Elazığlı Sporculardan Büyük Başarı: 11 Madalya ile Döndüler

Konya’da düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcular, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hazırlıklarını tamamlayarak, toplamda 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Bu başarılı sonuçlar, şehri gururlandırdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı kutladı. Yapılan açıklamada, "Gençlik Spor Kulübümüzün sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı dereceler, ilimizde spora verilen önemin ve altyapı çalışmalarımızın doğru yönde ilerlediğinin bir göstergesidir" denildi.

Sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri yürekten kutlayan İl Müdürlüğü, Elazığ’ın sporun her alanında başarılı bireyler yetiştirmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ulusal ve uluslararası platformlarda Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etme kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: İHA