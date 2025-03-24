Elazığlı Sporculardan Büyük Başarı: 11 Madalya ile Döndüler

Konya'da düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı kutladı.

Elazığlı Sporculardan Büyük Başarı: 11 Madalya ile Döndüler

Konya’da düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda Elazığ Gençlik Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Genç sporcular, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle hazırlıklarını tamamlayarak, toplamda 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. Bu başarılı sonuçlar, şehri gururlandırdı.

Elazığlı Sporculardan Büyük Başarı: 11 Madalya ile Döndüler - Resim : 1

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı kutladı. Yapılan açıklamada, "Gençlik Spor Kulübümüzün sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda kazandığı dereceler, ilimizde spora verilen önemin ve altyapı çalışmalarımızın doğru yönde ilerlediğinin bir göstergesidir" denildi.

Sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri yürekten kutlayan İl Müdürlüğü, Elazığ’ın sporun her alanında başarılı bireyler yetiştirmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, ulusal ve uluslararası platformlarda Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etme kararlılıklarını yineledi.

Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Start VerdiFethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Start VerdiSpor

Milli Judocu Vedat Albayrak'tan Altın MadalyaMilli Judocu Vedat Albayrak'tan Altın MadalyaSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ Yüzme Yarışma
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
TFF Duyurdu! Süper Lig Karşılaşmaları Ertelenecek mi? TFF Duyurdu! Süper Lig Maçları Ertelenecek mi?
Türkiye'nin Dünya Kupası Elemelerinde Tüm Rakipleri Belli Oldu, Dünya Devi Grubumuza Düştü Türkiye'nin Dünya Kupası Elemelerinde Tüm Rakipleri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği
Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak