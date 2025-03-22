Milli Judocu Vedat Albayrak'tan Altın Madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam'da altın madalya kazandı.

Milli Judocu Vedat Albayrak'tan Altın Madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, Gürcistan düzenlenen Tiflis Grand Slam'da altın madalya elde etti. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Tiflis'teki organizasyonun ikinci gününde 81 kilo mücadeleleri yapıldı.

Milli judocu Vedat Albayrak, ilk turda Bulgar Georgi Gramatikov, ikinci turda Gürcü Vladimir Akhalkatsi, çeyrek finalde Fransız Arnaud Aregba ve yarı finalde de Gürcü Irakli Beroshvili'yi yenerek finale yükseldi.

Finalde Moldovalı Petru Pelivan'ı mağlup eden Vedat Albayrak, organizasyonda kürsünün en üst basamağında yer aldı.

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Kaynak: AA

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