Dzeko Tanınmayacak Hale Geldi: İşte Son Görüntüsü
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dzeko, ülkesinin Romanya ile oynadığı karşılaşmada kanlar içinde kaldı. Burnu kırılan Dzeko'nun son halinin görüntüsü ortaya çıktı.
Fenerbahçe’nin 40 yaşındaki yıldızı Edin Dzeko’nun Bosna Hersek ile Romanya arasında oynanan karşılaşmada burnu kırıldı. Sakatlığı sonrası oyuna devam edemeyen Dzeko’nun son hali ortaya çıktı.
Dzeko, karşılaşmada burnuna darbe alması sonucu oyuna devam edememişti. Yıldız oyuncu müdahale sonrası kanlar içinde kalmıştı. Dünya yıldızı, yerin, Samed Bazbar’a bırakmıştı.
Dzeko’nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği bildirildi.
İşte Dzeko’nun son hali:
Kaynak: Haber Merkezi
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