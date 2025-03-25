Toulouse FC Antrenörleri, Samsunspor'un Genç Futbolcularıyla Antrenman Yaptı

Toulouse FC Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve antrenörleri, Samsunspor akademisinde U13 takımı ile antrenman yaptı.

Toulouse FC Antrenörleri, Samsunspor'un Genç Futbolcularıyla Antrenman Yaptı

Samsunspor ile Fransız futbol kulübü Toulouse FC arasında yapılan iş birliği çerçevesinde Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Rémy Loret, Toulouse U13-U15 yaş grupları Teknik Koordinatörü ve aynı zamanda U15 Teknik Sorumlusu Ludovic Graugnard, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Akademi Teknik Koordinatörü Cedric Cattenoy, Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleri bir araya geldi.

Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde Samsunspor U13 takımıyla teknik çalışmalar gerçekleştiren Toulouse ekibi, ardından otelde teorik sunumlar yaptı.

Ziyarette, 2024-2025 futbol sezonu kapsamında Toulouse FC ile Samsunspor arasında stratejik, teknik ve yönetsel alanlarda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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