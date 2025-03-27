Fenerbahçe'nin Rakibi Bodrum FK

Uzun milli aranın ardından şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig’e Bodrum FK ile dönüş yapacak.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor ile berabere kalan ‘Kanarya’da Bodrum FK karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefleniyor. Karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol gören Kanarya, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon toplam 12 kez kalesini gole kapatan Fenerbahçe, üst üste son 3 maçta ağlarında gol görmedi.

BODRUM FK 6 MAÇTIR GOL YEMEDİ

Muğla ekibi, şubat ayından itibaren takımı çalıştıran Jose Morais ile çıkış yakaladı. Bodrum FK, Portekizli teknik adamla ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Uzun süre küme düşme hattında bulunan yeşil-beyazlılar, bu başarılı sonuçlarla birlikte ateş hattının bir basamak üzerine çıktı. Öte yandan Morais'in öğrencileri bu süreçte ise rakiplerine gol izni vermedi.

Fenerbahçe'de Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 isim yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: İHA