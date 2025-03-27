Altay'dan Üst Üste Dört Yenilgi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 29. hafta mücadelesinde lider Sarıyer’le deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibine 4-1 mağlup olarak üst üste yenilgi sayısını 4’e çıkardı.

Daha önceki 3 haftada 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK ve Altınordu’ya kaybeden Altay, böylece 4 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Lige kalma hattının 7 puan gerisinde 18 puanda kalan siyah-beyazlılar, birebir rakiplerinin kaybetmesiyle teselli buldu.

İzmir ekibinin kümede kalma yarışındaki rakipleri Karaköprü Belediyespor 20, Kepez Spor ise 25 puanla haftayı tamamladı.



Son haftalarda kötü sonuçlar elde ederek 3 puana hasret kalan Altay, 30. hafta mücadelesinde ligden çekilen Afyonspor’la karşı karşıya gelecek. Böylece hükmen galibiyet elde edecek olan siyah-beyazlılar, puanını 21’e çıkartarak kritik haftalar öncesinde moral bulacak.

İzmir ekibi, bir sonraki maçını ise 12 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor’la oynayacak.

Kaynak: İHA