Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile derbinin hakemininin Yasin Kol olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler ise şu şekilde:

28 Mart Cuma

16:00 Antalyaspor - Alanyaspor: Burak Pakkan

16:00 Kayserispor - Hatayspor: Batuhan Kolak

20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20:30 Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

29 Mart Cumartesi

13:30 Sivasspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

16:00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

16:00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

20:30 Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler

Kaynak: Haber Merkezi