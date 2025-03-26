Beşiktaş - Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi Yasin Kol oldu.
Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbinin hakemi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklama ile derbinin hakemininin Yasin Kol olduğunu duyurdu.
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak hakemler ise şu şekilde:
28 Mart Cuma
16:00 Antalyaspor - Alanyaspor: Burak Pakkan
16:00 Kayserispor - Hatayspor: Batuhan Kolak
20:30 Bodrum FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
20:30 Konyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
29 Mart Cumartesi
13:30 Sivasspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16:00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
20:30 Beşiktaş - Galatasaray: Yasin Kol
31 Mart Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Başakşehir: Arda Kardeşler
Kaynak: Haber Merkezi