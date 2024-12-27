Real Madrid'in İkonik Stadı Santiago Bernabeu Tarihe Karışacak

Real Madrid futbol dünyasının sembollerinden biri olan Santiago Bernabeu Stadyumu’nun adını değiştirmeye hazırlanıyor. Ancak bu değişim, bir gece ansızın yapılacak bir hamle değil; aksine kulüp yönetimi, bu süreci dikkatle ve adım adım ilerletiyor.

Stadyum, adını Real Madrid tarihine altın harflerle kazınmış bir figürden, kulübün eski başkanı Santiago Bernabeu'dan alıyor. Ancak kulüp yönetiminin son yıllardaki tercihleri, bu isimden uzaklaşmaya başladıklarını gösteriyor. Resmi sosyal medya hesaplarında ve stadyum turu gibi etkinliklerde “Santiago” isminin kullanılmaması dikkat çekiyor. Hatta stadyum maketleri gibi hatıra ürünlerinde bile yalnızca “Bernabeu” ismi yer alıyor.

TİCARİ BİR AMAÇ TAŞIYOR

Bu değişim, Real Madrid’in ikonik mabedinin ticari potansiyelini artırma stratejisinin bir parçası olabilir. Kulüp, stadyumun kısa ve öz bir isimle uluslararası markalar için daha cazip hale geleceğine inanıyor. Barcelona’nın Spotify sponsorluğu ile Camp Nou’da yaptığı gibi, Real Madrid de gelecekte stadyumun ismine bir marka eklemeyi düşünebilir.

Bu süreç MARCA’nın haberine göre oldukça temkinli bir şekilde ilerliyor. Kulüp, taraftarların tepkisini ölçmek için küçük adımlarla değişim rüzgarını estiriyor. İlk etapta isimdeki “Santiago” kısmını geri plana çekmekle yetinen yönetim, bu stratejinin sonuçlarını dikkatle analiz ediyor.

Henüz resmi bir isim değişikliği söz konusu değil; çünkü bu tür bir karar, Real Madrid üyelerinin onayını gerektiriyor. Ancak taraftarlar bu değişime sıcak bakarsa, “Bernabeu” adı bir gün belki de bir marka sponsoruyla birlikte resmi olarak stadyumun yeni kimliği olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi