Kulüp Resmen Duyurdu: Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaştıklarını resmen duyurdu. Terim'in bugün Riyad'a gitmesi bekleniyor.

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Kulüp Resmen Duyurdu: Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab'ı anlaştığı iddiaları gündem olurken, kulüpten resmi açıklama geldi. Al-Shabab'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" denildi.

Paylaşımdaki yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp Resmen Duyurdu: Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 1

BUGÜN GİDİYOR

Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

Kulüp Resmen Duyurdu: Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu - Resim : 2

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Kaynak: AA

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