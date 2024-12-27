Galatasaray O Alanda da Avrupa’nın Devleriyle Yarışıyor!

Trendyol Süper Lig’de son üç sezonda Bayern Münihvari bir dominasyon kuran Galatasaray, ilk yarının bitiminde 44 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Çıktığı 16 lig maçından 14’ünü kazanan ve namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, seyirci ortalamasıyla adeta göz dolduruyor.

52 bin 568 seyirci kapasiteli Rams Park’ı 9 lig maçında toplamda 382 bin 239 seyirciyle dolduran Galatasaray, istikrarlı form grafiğinin yanı sıra bu alanda da Avrupa’nın birçok devini geride bırakmış durumda.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ın rakipler için ne kadar ürkütücü bir atmosfere sahip olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Zira bu stat, İspanyol Marca gazetesinin kasım ayında yaptığı araştırmaya göre 6.43 puanla “dünyanın en korkutucu atmosferine sahip stadyumu” seçilmişti. Galatasaray’ın stadyumunu sırasıyla Borussia Dortmund’un Signal Iduna’sı, Kızılyıldız’ın Rajko Mitic’i, Marsilya’nın Velodrome’u ve Celtic’in Celtic Park’ı takip etmişti.

Şimdi gelin, bu ürkütücülüğü oluşturan en önemli faktöre; taraftar, yani stadyum doluluğunda hem Galatasaray’a hem Süper Lig ve Avrupa'daki rakiplerine bir göz atalım.

Süper Lig’de pek iç açıcı bir tablo karşımıza çıkmıyor. Bu da Türkiye’nin sanılanın aksine bir futbol ülkesi olmadığı tezimi daha da kuvvetlendiriyor. (Bu tezimi başka bir yazımda açmayı planlıyorum) Süper Lig’deki tabloyu incelediğimizde Galatasaray’ı 9 maçta 42 bin 471 seyirci ortalaması ve yüzde 81’lik doluluk oranıyla zirvede görüyoruz. En yakın rakibi ise ligde 8 puanlık bir açıkla kendisini takip eden ezeli rakibi Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler 9 maçta toplamda 250 bin seyirci sayısı, 35 bin 722 seyirci ortalaması ve yüzde 75.1 doluluk oranıyla bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig’deki ilk 5 takımın istatistiklerinin çizdiği tablo tam olarak şu şekilde karşımızda:

Rakamların çok düşük olması tezimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Zira Avrupa’nın 5 büyük ligindeki rakamlara bakınca ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız.

İşte karışınızda 5 büyük ligin bu alanda ilk 5’te yer alan takımlarının kabarık istatistikleri! Premier Lig’den başlıyoruz:

Laliga’da ise Real Madrid’in dominasyonunu görüyoruz. İspanyol devi bu alanda istikrarlı bir grafik sergiliyor. Galatasaray’ın Laliga’da Katalan ekibi Barça’yı solladığını görebiliriz.

Sarı-kırmızılıların doluluk oranı diğer ekiplerle de oldukça yakın ilerliyor:

Şimdi İtalya’ya, diğer bir prestijli Avrupa ligi olan Serie A’ya uzanıyoruz. Tıpkı Premier Lig’deki gibi burada da ilk 5’in yanına yaklaşmak oldukça güç. Bunu bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray’ın başarması da form grafiğini korusa bile uzun bir zaman alacağa benziyor:

Bir sonraki durağımız da Almanya’nın ihtişamlı ligi Bundesliga. Cimbom’un buradaki rakip taraftarları da takımlarının maçlarına bir hayli rağbet gösteriyor:

Galatasaray’ın seyirci ortalamasıyla dördüncü sırayı kapabileceği diğer dev lig ise Fransızların Ligue 1’i. Marsilya’nın istikrarı göz doldururken, ikinci sırada PSG’yi görüyoruz.

Sarı-kırmızılılar bu ligde top koşturuyor olsaydı dördüncü sırada rahatlıkla yerini almış olurdu:

AVRUPA’NIN DEVLERİYLE YARIŞIYOR!

Süper Lig’in zirvesine demir atan Galatasaray, stadyumuyla yakın zamanda “dünyanın dünyanın en ürkütücü atmosferi” unvanını almışken stadyum doluluk oranıyla da Avrupa’nın devleriyle kapışıyor. Süper Lig’deki istatistikler ise Türkiye’nin bir futbol ülkesi olduğu fikrinin tam aksini ispatlar nitelikte.

Trendyol Süper Lig’de son üç sezonda Bayern Münihvari bir dominasyon kuran Galatasaray, ilk yarının bitiminde 44 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Çıktığı 16 lig maçından 14’ünü kazanan ve namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, seyirci ortalamasıyla adeta göz dolduruyor.

52 bin 568 seyirci kapasiteli Rams Park’ı 9 lig maçında toplamda 382 bin 239 seyirciyle dolduran Galatasaray, istikrarlı form grafiğinin yanı sıra bu alanda da Avrupa’nın birçok devini geride bırakmış durumda.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ın rakipler için ne kadar ürkütücü bir atmosfere sahip olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Zira bu stat, İspanyol Marca gazetesinin kasım ayında yaptığı araştırmaya göre 6.43 puanla “dünyanın en korkutucu atmosferine sahip stadyumu” seçilmişti. Galatasaray’ın stadyumunu sırasıyla Borussia Dortmund’un Signal Iduna’sı, Kızılyıldız’ın Rajko Mitic’i, Marsilya’nın Velodrome’u ve Celtic’in Celtic Park’ı takip etmişti.

Şimdi gelin, bu ürkütücülüğü oluşturan en önemli faktöre; taraftar, yani stadyum doluluğunda hem Galatasaray’a hem Süper Lig ve Avrupadaki rakiplerine bir göz atalım.

Süper Lig’de pek iç açıcı bir tablo karşımıza çıkmıyor. Bu da Türkiye’nin sanılanın aksine bir futbol ülkesi olmadığı tezimi daha da kuvvetlendiriyor. (Bu tezimi başka bir yazımda açmayı planlıyorum.) Süper Lig’deki tabloyu incelediğimizde Galatasaray’ı 9 maçta 42 bin 471 seyirci ortalaması ve yüzde 81’lik doluluk oranıyla zirvede görüyoruz. En yakın rakibi ise ligde 8 puanlık bir açıkla kendisini takip eden ezeli rakibi Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler 9 maçta toplamda 250 bin seyirci sayısı, 35 bin 722 seyirci ortalaması ve yüzde 75.1 doluluk oranıyla bu alanda ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig’deki ilk 5 takımın istatistiklerinin çizdiği tablo tam olarak şu şekilde karşımızda:

Rakamların çok düşük olması tezimin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Zira Avrupa’nın 5 büyük ligindeki rakamlara bakınca ne kadar haklı olduğumu anlayacaksınız. İşte karışınızda 5 büyük ligin bu alanda ilk 5’te yer alan takımlarının kabarık istatistikleri! Premier Lig’den başlıyoruz:

Laliga’da ise Real Madrid’in dominasyonunu görüyoruz. İspanyol devi bu alanda istikrarlı bir grafik sergiliyor. Galatasaray’ın Laliga’da Katalan ekibi Barça’yı solladığını görebiliriz. Sarı-kırmızılıların doluluk oranı diğer ekiplerle de oldukça yakın ilerliyor:

Şimdi İtalya’ya, diğer bir prestijli Avrupa ligi olan Serie A’ya uzanıyoruz. Tıpkı Premier Lig’deki gibi burada da ilk 5’in yanına yaklaşmak oldukça güç. Bunu bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray’ın başarması da form grafiğini korusa bile uzun bir zaman alacağa benziyor:

Bir sonraki durağımız da Almanya’nın ihtişamlı ligi Bundesliga. Cimbom’un buradaki rakip taraftarları da takımlarının maçlarına bir hayli rağbet gösteriyor:

Galatasaray’ın seyirci ortalamasıyla dördüncü sırayı kapabileceği diğer dev lig ise Fransızların Ligue 1’i. Marsilya’nın istikrarı göz doldururken, ikinci sırada PSG’yi görüyoruz. Sarı-kırmızılılar bu ligde top koşturuyor olsaydı dördüncü sırada rahatlıkla yerini almış olurdu: