Osimhen'den Galatasaray Yönetine Flaş Talep: 'Beni Alın'

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak transfer ederek tüm dünyayı şaşkına çeviren Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılı ekipte kalmak istediği öne sürüldü. İddiaya göre yıldız oyuncu yönetime ‘Beni alın’ mesajı verdi.

Galatasaray’da küllerinden doğan Osimhen, Avrupa kulüpleri başta olmak üzere dünyada birçok kulübün ilgisini çekiyor. Taliplerinin çok olmasına rağmen yıldız oyuncunun gönlünün sarı-kırmızılı ekipten kalmakta olduğu iddia edildi.

GALATASARAY'LA BAŞARILI OLMAK İSTİYOR

Okan Buruk ile arası çok iyi olan oyuncunun İstanbul’da ev bakmaya başladığı da iddia edildi. Osimhen’in, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde ses getirecek başarılara imza atacaklarına inandığı belirtildi.

Osimhen’in Napoli’yle olan sözleşmesinde 75 milyon Euro’luk bir serbest kalma bedeli olduğu iddia edilirken, Galatasaray’ın da bu bedeli ödeyebilmek için kaynak aradığı iddia edildi.