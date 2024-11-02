İşte En Çok Bonservis Ödenen Teknik Direktörler: Son Transfer Dengeleri Değiştirdi

İngiliz Kulübü Manchester United’in Fenerbahçe maçının ardından görevine son verdiği Erik ten Hag’ın yerine Sporting Lizbon’un teknik direktörü Ruben Amorim’i göreve getirdi.

İngiliz devi bu transfer için Sporting’e 11 milyon euro bonservis bedeli öderken, bu transfer akıllara bonservis bedeli ödenerek takımın başına getirilen teknik direktörleri getirdi.

United’in transferi sonrası utbol tarihinde en fazla bonservis ödenen teknik direktörler listesi de güncellendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yer aldığı listenin zirvesinde bakın kim var.

EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN TEKNİK DİREKTÖRLER

1 – Julian Nagelsmann (2021) Ayrıldığı Takım: RB Leipzig - İmzaladığı Takım: Bayern Münih - Bonservis: 25 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 30 milyon Euro)

2 – Graham Potter (2022) Ayrıldığı Takım: Brighton - İmzaladığı Takım: Chelsea -Bonservis: 17.4 milyon Euro

3 – Jose Mourinho (2010) Ayrıldığı Takım: Inter - İmzaladığı Takım: Real Madrid – Bonservis: 16 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 22 milyon Euro)

4 – Andre Villas Boas (2011) Ayrıldığı Takım: Porto - İmzaladığı Takım: Chelsea - Bonservis: 15 milyon Euro

5 – Ruben Amorim (2024) Ayrıldığı Takım: Sporting - İmzaladığı Takım: Manchester United - Bonservis: 11 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 21 milyon Euro)

6 – Brendan Rodgers (2019) Ayrıldığı Takım: Celtic - İmzaladığı Takım: Leicester City Bonservis: 10.4 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 16.6 milyon Euro)

7 – Christophe Galtier (2022) Ayrıldığı Takım: Nice - İmzaladığı Takım: PSG - Bonservis: 10 milyon Euro

8 – Ruben Amorim (2020) Ayrıldığı Takım: Braga - İmzaladığı Takım: Sporting - Bonservis: 10 milyon Euro

9 – Adi Hütter (2021) Ayrıldığı Takım: Eintracht Frankfurt - İmzaladığı Takım: Borussia Mönchengladbach - Bonservis: 7.5 milyon Euro

10 – Brendan Rodgers (2012) Ayrıldığı Takım: Swansea City - İmzaladığı Takım: Liverpool - Bonservis: 6.2 milyon Euro

11 – Mark Hughes (2008) Ayrıldığı Takım: Blackburn Rovers - İmzaladığı Takım: Manchester City - Bonservis: 6.2 milyon Euro

12 – Ronald Koeman (2015) Ayrıldığı Takım: Southampton - İmzaladığı Takım: Everton - Bonservis: 6 milyon Euro

13 – Jose Mourinho (2004) Ayrıldığı Takım: Porto - İmzaladığı Takım: Chelsea - Bonservis: 6 milyon Euro

14 – Unai Emery (2022) Ayrıldığı Takım: Villarreal - İmzaladığı Takım: Aston Villa - Bonservis: 6 milyon Euro

15 – Maurizio Sarri (2019) Ayrıldığı Takım: Chelsea - İmzaladığı Takım: Juventus - Bonservis: 5.55 milyon Euro

16 – Marco Rose (2021) Ayrıldığı Takım: Borussia Mönchengladbach - İmzaladığı Takım: Borussia Dortmund - Bonservis: 5 milyon Euro

17 – Peter Bosz (2017) - Ayrıldığı Takım: Ajax - İmzaladığı Takım: Dortmund - Bonservis: 5 milyon Euro

18 – Xavi Hernandez (2018) Ayrıldığı Takım: Al-Sadd - İmzaladığı Takım: Barcelona - Bonservis: 5 milyon Euro

19 – Julian Nagelsmann (2019) Ayrıldığı Takım: Hoffenheim - İmzaladığı Takım: RB Leipzig - Bonservis: 5 milyon Euro

Kaynak: Sabah