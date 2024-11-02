İşte En Çok Bonservis Ödenen Teknik Direktörler: Son Transfer Dengeleri Değiştirdi
İngiliz devi Manchester United’in Sporting Lizbon’un teknik direktörü Ruben Amorim’i rekor bonservis bedeliyle transfer etmesinin ardından teknik direktörlere ödenen bonservis bedelleri de bir kez daha gündeme geldi. İşte futbol dünyasında en yüksek bonservis bedeli ödenen 19 isim…
İngiliz Kulübü Manchester United’in Fenerbahçe maçının ardından görevine son verdiği Erik ten Hag’ın yerine Sporting Lizbon’un teknik direktörü Ruben Amorim’i göreve getirdi.
İngiliz devi bu transfer için Sporting’e 11 milyon euro bonservis bedeli öderken, bu transfer akıllara bonservis bedeli ödenerek takımın başına getirilen teknik direktörleri getirdi.
United’in transferi sonrası utbol tarihinde en fazla bonservis ödenen teknik direktörler listesi de güncellendi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da yer aldığı listenin zirvesinde bakın kim var.
EN FAZLA BONSERVİS ÖDENEN TEKNİK DİREKTÖRLER
1 – Julian Nagelsmann (2021) Ayrıldığı Takım: RB Leipzig - İmzaladığı Takım: Bayern Münih - Bonservis: 25 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 30 milyon Euro)
2 – Graham Potter (2022) Ayrıldığı Takım: Brighton - İmzaladığı Takım: Chelsea -Bonservis: 17.4 milyon Euro
3 – Jose Mourinho (2010) Ayrıldığı Takım: Inter - İmzaladığı Takım: Real Madrid – Bonservis: 16 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 22 milyon Euro)
4 – Andre Villas Boas (2011) Ayrıldığı Takım: Porto - İmzaladığı Takım: Chelsea - Bonservis: 15 milyon Euro
5 – Ruben Amorim (2024) Ayrıldığı Takım: Sporting - İmzaladığı Takım: Manchester United - Bonservis: 11 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 21 milyon Euro)
6 – Brendan Rodgers (2019) Ayrıldığı Takım: Celtic - İmzaladığı Takım: Leicester City Bonservis: 10.4 milyon Euro (Kariyeri boyunca toplamda 16.6 milyon Euro)
7 – Christophe Galtier (2022) Ayrıldığı Takım: Nice - İmzaladığı Takım: PSG - Bonservis: 10 milyon Euro
8 – Ruben Amorim (2020) Ayrıldığı Takım: Braga - İmzaladığı Takım: Sporting - Bonservis: 10 milyon Euro
9 – Adi Hütter (2021) Ayrıldığı Takım: Eintracht Frankfurt - İmzaladığı Takım: Borussia Mönchengladbach - Bonservis: 7.5 milyon Euro
10 – Brendan Rodgers (2012) Ayrıldığı Takım: Swansea City - İmzaladığı Takım: Liverpool - Bonservis: 6.2 milyon Euro
11 – Mark Hughes (2008) Ayrıldığı Takım: Blackburn Rovers - İmzaladığı Takım: Manchester City - Bonservis: 6.2 milyon Euro
12 – Ronald Koeman (2015) Ayrıldığı Takım: Southampton - İmzaladığı Takım: Everton - Bonservis: 6 milyon Euro
13 – Jose Mourinho (2004) Ayrıldığı Takım: Porto - İmzaladığı Takım: Chelsea - Bonservis: 6 milyon Euro
14 – Unai Emery (2022) Ayrıldığı Takım: Villarreal - İmzaladığı Takım: Aston Villa - Bonservis: 6 milyon Euro
15 – Maurizio Sarri (2019) Ayrıldığı Takım: Chelsea - İmzaladığı Takım: Juventus - Bonservis: 5.55 milyon Euro
16 – Marco Rose (2021) Ayrıldığı Takım: Borussia Mönchengladbach - İmzaladığı Takım: Borussia Dortmund - Bonservis: 5 milyon Euro
17 – Peter Bosz (2017) - Ayrıldığı Takım: Ajax - İmzaladığı Takım: Dortmund - Bonservis: 5 milyon Euro
18 – Xavi Hernandez (2018) Ayrıldığı Takım: Al-Sadd - İmzaladığı Takım: Barcelona - Bonservis: 5 milyon Euro
19 – Julian Nagelsmann (2019) Ayrıldığı Takım: Hoffenheim - İmzaladığı Takım: RB Leipzig - Bonservis: 5 milyon Euro
Kaynak: Sabah