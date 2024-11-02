Galatasaray'da Icardi Yuvadan Uçuyor: Köklü Kulüp Kesenin Ağzını Açacak

Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin yuvadan uçacağı iddia edildi. Arjantin'in en köklü kulüplerinden River Plate'in Icardi için kesenin ağzını açacağı bildirildi.

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Galatasaray'da Icardi Yuvadan Uçuyor: Köklü Kulüp Kesenin Ağzını Açacak

Süper Lig’de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Icardi için bir kulübün daha talip olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Icardi Yuvadan Uçuyor: Köklü Kulüp Kesenin Ağzını Açacak - Resim : 1

Icardi’ye ülkesinin en köklü kulüpleri arasında yer alan River Plate’in gelecek sezon için Icardi’yi transfer etmek istediği öne sürüldü. Kolombiyalı santrgor Miguel Angel Borja’ın performasını yeterli bulmayan River Plate’in Icardi için harekete geçeceği belirtildi.

Transfer listesinde en üst sırada bulunan Icardi için Arjantin ekibinin kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 86 karşılaşmada 61 gole imza atmış ve 22 de asist yapmıştı.

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Kaynak: ESPN

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