Taraftarı Heyecanlandıran İddia! Galatasaray Osimhen İçin 70 Milyon Verecek

Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili ortaya atılan iddia taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı oyuncu için 70 milyon Euro kaynak aradığı iddia edildi.

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Taraftarı Heyecanlandıran İddia! Galatasaray Osimhen İçin 70 Milyon Verecek

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen gösterdiği performansla rakiplerine parmak ısırttı. Osimhen için sarı-kırmızılı yönetimin çok konuşulacak bir hamleye imza atacağı iddia edildi.

Taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen, attığı goller ve yaptığı asistlerle mest etmeye devam ederken, Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için harekete geçtiği belirtildi.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’In Osimhen’i transfer etmek için kaynak aradığı belirtti. Çelikler konuya ilişkin şunları söyledi:

"Galatasaray, 70 milyon Euro para bulursa Osimhen'i almayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda kaynak arayışları başlamış diye duydum."

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