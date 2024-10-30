Çarşı Çağrı Yaptı, Galatasaray Derbisi Sonrası Beşiktaşlılar Sokağa Çıkıyor

Beşiktaş’ın deplasmanda Galatasaray’la karşılaştığı maçta yaşandığı iddia edilen hakem hataları sonrası ortalık gerildi. Çarşı grubu, Beşiktaş taraftarlarını düzenleyeceği protestoya davet etti.

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Çarşı Çağrı Yaptı, Galatasaray Derbisi Sonrası Beşiktaşlılar Sokağa Çıkıyor

Beşiktaş'ın önde gelen taraftar grubu Çarşı, cumartesi günü 'sessiz protesto yürüyüşü' düzenleneceğini duyurdu.

Çarşı, yürüyüşe bütün Beşiktaş taraftarlarını davet etti.

“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz" başlığıyla yapılan çağrıda yürüyüş hakkında bilgi verildi.

Çarşı Çağrı Yaptı, Galatasaray Derbisi Sonrası Beşiktaşlılar Sokağa Çıkıyor - Resim : 1

Çarşı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yürüyüş 2 Kasım Cumartesi saat 17.00'da Beşiktaş'ın sembol mekanlarından Kazan'dan başlayacak ve ağaçlı yoldan geçilerek Tüpraş Stadyumu'nda sona erecek.

Çarşı'nın paylaşımı şöyle:

NE OLMUŞTU?

Galatasaray’ın kendi sahasında Beşiktaş’ı 2-1 ile geçtiği maç sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler’in kararları maçın önüne geçti. Maç sırasında verdiği kararlarla büyük tepki çeken Kardeşler, Beşiktaş'ın da hedefine oturdu.

Çarşı Çağrı Yaptı, Galatasaray Derbisi Sonrası Beşiktaşlılar Sokağa Çıkıyor - Resim : 2

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Arda Kardeşler’in düdüğünü derhal asmasını talep etti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Arda Kardeşler Beşiktaş Galatasaray
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