Çarşı Çağrı Yaptı, Galatasaray Derbisi Sonrası Beşiktaşlılar Sokağa Çıkıyor

Beşiktaş'ın önde gelen taraftar grubu Çarşı, cumartesi günü 'sessiz protesto yürüyüşü' düzenleneceğini duyurdu.

Çarşı, yürüyüşe bütün Beşiktaş taraftarlarını davet etti.

“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz" başlığıyla yapılan çağrıda yürüyüş hakkında bilgi verildi.

Çarşı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yürüyüş 2 Kasım Cumartesi saat 17.00'da Beşiktaş'ın sembol mekanlarından Kazan'dan başlayacak ve ağaçlı yoldan geçilerek Tüpraş Stadyumu'nda sona erecek.

Çarşı'nın paylaşımı şöyle:

Taraftarlarımıza duyurumuzdur!



“Herkes kendi yolunu yürür. Senin yerine yolunu yürüyecek olmaz.”



Siyah günlere inat beyaz giyinerek, umudumuzu ve dayanışmamızı simgelemek amacıyla bir yürüyüş düzenliyoruz.

02 Kasım 2024, Cumartesi

17.00

Kazan’ın önünden başlayarak ağaçlı… pic.twitter.com/ecXBZFtY8x — çArşı (@forzabesiktas) October 30, 2024

NE OLMUŞTU?

Galatasaray’ın kendi sahasında Beşiktaş’ı 2-1 ile geçtiği maç sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler’in kararları maçın önüne geçti. Maç sırasında verdiği kararlarla büyük tepki çeken Kardeşler, Beşiktaş'ın da hedefine oturdu.

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Arda Kardeşler’in düdüğünü derhal asmasını talep etti.

Kaynak: Gerçek Gündem