Amedspor'da Yaprak Dökümü, Ersun Yanal da Ayrıldı

Amedspor'da deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Yanal'ın kararını yakın zamanda duyurması bekleniyor.

Amedspor'da Yaprak Dökümü, Ersun Yanal da Ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor’da başkan Aziz Elaldı ve yönetiminin görevi bırakması sonrası Ersun Yanal'ın da ayrılık kararı aldığı bildirildi.

Ajansspor’un haberine göre, Ersun Yanal’ın ayrılık kararını Amedspor’da seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için aldığı bildirildi.

Tecrübeli ismin kararını bir basın açıklaması yaparak duyurması bekleniyor.

Yanal, 1. Lig ekibiyle çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı

Etiketler
Amedspor
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Deplasman Tribünü Kararı TS-FB Maçında Flaş Deplasman Kararı
Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı Bu İçeceği İçen Bebeklerin Daha Zeki Olduğu Tespit Edildi: Uzmanlar Açıkladı
Tahin ve Pekmezi Sakın Birlikte Tüketmeyin: Meğer Zehre Dönüşüyormuş Tahin ve Pekmezi Sakın Birlikte Tüketmeyin: Meğer Zehre Dönüşüyormuş
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Faturası Kesildi! İki Kulüp Hakkında Flaş Gelişme Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Faturası Kesildi