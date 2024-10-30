Amedspor'da Yaprak Dökümü, Ersun Yanal da Ayrıldı
Amedspor'da deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi. Yanal'ın kararını yakın zamanda duyurması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor’da başkan Aziz Elaldı ve yönetiminin görevi bırakması sonrası Ersun Yanal'ın da ayrılık kararı aldığı bildirildi.
Ajansspor’un haberine göre, Ersun Yanal’ın ayrılık kararını Amedspor’da seçilecek yeni yönetimin önünü açmak için aldığı bildirildi.
Tecrübeli ismin kararını bir basın açıklaması yaparak duyurması bekleniyor.
Yanal, 1. Lig ekibiyle çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik 3 de mağlubiyet almıştı