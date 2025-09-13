Okan Buruk'tan Flaş Osimhen ve Icardi Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Maçın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, milli maçta sakatlanan yıldız forvet Osimhen hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Buruk, “Osimhen’in durumu birkaç gün içinde belli olur. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz. Oynayacak diye düşünüyoruz” dedi.

'ICARDİ YÜZDE YÜZ DEĞİL'

Takımın diğer oyuncularının durumuna da değinen Buruk, “Icardi de yüzde yüz değil. Daha kısa süre vermek istiyordum ama gole ihtiyacımız olduğu için oyunda tuttum. İlkay da maçı bitirdi, onu da almak istiyordum. Bizim takımın gerisinde olan oyunculardan biri de o” diye konuştu. Buruk, iki haftalık aranın ardından sahalara dönen Barış Alper Yılmaz için özel bir plan yaptığını söyledi: “Barış ilk kez oynadı, sonraki maçlara daha hazır olacak. Davinson’u da oynatıp oynatmama konusunda tereddüt etmiştik, ikinci yarıda değişiklik yaptık" diye konuştu.