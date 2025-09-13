Okan Buruk'tan Flaş Osimhen ve Icardi Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı merak edilen Osimhen’in durumuna ilişkin konuştu. Buruk, "Osimhen’in durumu birkaç gün içinde belli olacak, Icardi de yüzde yüz hazır değil" dedi.

Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Flaş Osimhen ve Icardi Açıklaması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Maçın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, milli maçta sakatlanan yıldız forvet Osimhen hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Buruk, “Osimhen’in durumu birkaç gün içinde belli olur. Ağrıları var, onlarla oynayabilecek mi, göreceğiz. Oynayacak diye düşünüyoruz” dedi.

Okan Buruk'tan Flaş Osimhen ve Icardi Açıklaması - Resim : 1

'ICARDİ YÜZDE YÜZ DEĞİL'

Takımın diğer oyuncularının durumuna da değinen Buruk, “Icardi de yüzde yüz değil. Daha kısa süre vermek istiyordum ama gole ihtiyacımız olduğu için oyunda tuttum. İlkay da maçı bitirdi, onu da almak istiyordum. Bizim takımın gerisinde olan oyunculardan biri de o” diye konuştu. Buruk, iki haftalık aranın ardından sahalara dönen Barış Alper Yılmaz için özel bir plan yaptığını söyledi: “Barış ilk kez oynadı, sonraki maçlara daha hazır olacak. Davinson’u da oynatıp oynatmama konusunda tereddüt etmiştik, ikinci yarıda değişiklik yaptık" diye konuştu.

Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü…Victor Osimhen Yine Yaptı Yapacağını! Taraftarlar Bu Fedakarlığı Es Geçmez: Okan Buruk İle Görüştü…Spor

Galatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli OlduGalatasaray’dan Victor Osimhen Açıklaması! Sakatlık Durumu Belli OlduSpor

Etiketler
Osimhen Galatasaray Mauro Icardi
Son Güncelleme:
Galatasaray Olimpiyat'ta Hata Yapmadı: Eyüpspor'a Geçit Yok Galatasaray Durdurulamıyor!
Fenerbahçe Ocak Ayında Bombayı Patlatacak! Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı İkna Etti Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Domenico Tedesco Gümbür Gümbür Geliyor! İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti
Beşiktaş-Başakşehir Maçında İlk Düdük Geldi Beşiktaş-Başakşehir Maçında İlk Düdük Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
Özgür Özel 'Bomba' Diyerek Anlattı: Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı' Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi