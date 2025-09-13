Galatasaray Olimpiyat'ta Hata Yapmadı: Eyüpspor'a Geçit Yok

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray Eyüpspor'a konuk oldu. Aslan, ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu birer golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Son Güncelleme:
Galatasaray Olimpiyat'ta Hata Yapmadı: Eyüpspor'a Geçit Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Süper Lig’in beşinci haftasında Eyüpspor’a konuk oldu.

Galatasaray, Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Takımlar karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus, Icardi.

EYÜPSPOR: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.

Karşılaşmadan dakikalar:

1’e Maçta ilk düdük sesi geldi.

5’ Sane’nin topu auta gitti. Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı sol ayağıyla ortaladı, ön direkte bulunan Sane'nin gelişine vuruşunun ardından top üstten auta çıktı.

15’ Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İlkay sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

33’ Eyüpspor tehlikeli gelirken, Umut Meraş sağ çaprazdan ceza sahasına girmek isterken savunmada Eren Elmalı topa ayak koydu.

45+1’ Eyüpspor, karşılaşmanın şu ana kadar en tehlikeli atağında etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan sol ayağıyla vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46’ Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ikinci yarı başladı.

53’ Eyüpspor’un golü geçersiz sayıldı. Sol kanattan kullanılan kornerin ardından arka direkte Umut Meraş kafayı vurdu, kale sahası içi sol çaprazında bulunan Robin Yalçın'ın kafa vuruşunun ardından top ağlara gitti. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

73' Galatasaray, Ahmet Kutucu'nun içeri çevirdiği topta, Icardi'nin düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.

89' Galatasaray Yunus Akgün'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.

KARŞILAŞMA SONA ERDİ: Son düdük çaldı ve karşılaşma sona erdi... Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 15 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Eyüpspor
Son Güncelleme:
Domenico Tedesco Gümbür Gümbür Geliyor! İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti İki Cümlesiyle Taraftarı Mest Etti
Fenerbahçe Ocak Ayında Bombayı Patlatacak! Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı İkna Etti Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor
Milli Ara Bitti, Galatasaray Yeni Transferleriyle Sahaya Çıktı! Icardi İlk 11'de, Barış Alper'e Tezahürat... Galatasaray Yeni Transferleriyle Sahada
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’ya 4-2 Yenildi Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’ya 4-2 Yenildi
Fenerbahçe Formasını Bir Dakika Bile Giymeden Takımdan Gönderilmişti! Kanarya'nın Eski Yıldızının Yeni Durağı Şaşırttı Kanarya'nın Eski Yıldızının Yeni Durağı Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
Özgür Özel 'Bomba' Diyerek Anlattı: Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı' Ses Kaydındaki Kişiyi Açıkladı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi