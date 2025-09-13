Galatasaray Olimpiyat'ta Hata Yapmadı: Eyüpspor'a Geçit Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, Süper Lig’in beşinci haftasında Eyüpspor’a konuk oldu.

Galatasaray, Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Takımlar karşılaşmaya şu 11’lerle çıktı:

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Sane, Yunus, Icardi.

EYÜPSPOR: Marcos Felipe, Claro, Mujakic, Robin, Umut, Kerem Demirbay, Yalçın, Serdar, Seslar, Draguş, Ampem.

Karşılaşmadan dakikalar:

1’e Maçta ilk düdük sesi geldi.

5’ Sane’nin topu auta gitti. Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı sol ayağıyla ortaladı, ön direkte bulunan Sane'nin gelişine vuruşunun ardından top üstten auta çıktı.

15’ Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İlkay sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

33’ Eyüpspor tehlikeli gelirken, Umut Meraş sağ çaprazdan ceza sahasına girmek isterken savunmada Eren Elmalı topa ayak koydu.

45+1’ Eyüpspor, karşılaşmanın şu ana kadar en tehlikeli atağında etkili geldi. Hızlı gelişen hücumda sol çaprazdan ceza sahasına giren Ampem kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan sol ayağıyla vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46’ Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda ikinci yarı başladı.

53’ Eyüpspor’un golü geçersiz sayıldı. Sol kanattan kullanılan kornerin ardından arka direkte Umut Meraş kafayı vurdu, kale sahası içi sol çaprazında bulunan Robin Yalçın'ın kafa vuruşunun ardından top ağlara gitti. Ancak pozisyonun tamamlanmasının ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

73' Galatasaray, Ahmet Kutucu'nun içeri çevirdiği topta, Icardi'nin düzgün vuruşuyla 1-0 öne geçti.

89' Galatasaray Yunus Akgün'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı.

KARŞILAŞMA SONA ERDİ: Son düdük çaldı ve karşılaşma sona erdi... Galatasaray, Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 15 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi