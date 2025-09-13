'Kara Kartal' Galibiyete Yeni Transferleriyle Uçtu: Son Anlar Nefes Kesti
Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada, Beşiktaş, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sergen Yalçın ikinci döneminde galibiyetle tanışmış oldu.
Süper Lig’in beşinci haftasında Beşiktaş Başakşehir’i konuk etti. Kara Kartal, son dakikaları nefes kesen karşılaşmada 2-1 kazandı.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ikinci döneminde galibiyetle tanışmış oldu.
Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.. Maçı Alper Akarsu yönetti. Karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu. İşte takımları ilk 11’leri…
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Abraham.
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnić, Shomurodov
MAÇ BAŞLADI
1' Karşılaşmada ilk düdük geldi.
21’ Gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cerny, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti top kaleci Muhammed'den sekti ve Abraham'ın önünde kaldı. Abraham'ın yakın mesafeden şutu auta gitti.
35' Konuk ekip Başakşehir'de sol kanatta topla buluşan Crespo, zarif bir çalımla Salih'ten sıyrılarak şutunu çekti, top uzak direğin dibinden auta gitti.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
48. dakikada Beşiktaş'ta El Bilal Toure rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girmeden şutunu çekti, top kaleci Muhammed'de kaldı.
71’ Başakşehir korner kazandı. Paslaşarak kullanılan korner sonrasında arka direğe doğru gönderilen topa ceza sahası içinde Shomurodov vurdu ve top ağlarla buluştu!
74’ Gelişen Beşiktaş atağında Cerny'nin topuk pasıyla sol çaprazda buluşan El Bilal Toure'nin uzak direğe doğru yaptığı vuruş ağlarla buluştu!
BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Başakşehir'de savunma oyunucusu Ba, vakit geçirdiği gerekçesiyle hakem tarafından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı!
90’ Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren Cengiz Ünder, 90. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi! Demir Ege'nin sol kanattan ortasında arka direkte kafa vuruşunu yapan Cengiz, takımını öne geçiren golü attı!
ORKUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, yerde kaldığı pozsiyonda ayağının rakibine gelmesi sonucunda VAR kararı ile kırmızı kart gördü!
90’ Beşiktaş, Süper Lig'de oynanan 5. hafta maçındaki Başakşehir mücadelesini 2-1 kazandı!
Kaynak: Haber Merkezi