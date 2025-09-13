Fenerbahçe Ocak Ayında Bombayı Patlatacak! Ali Koç 35 Milyon Euroluk Yıldızı İkna Etti Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de 8 numara transferi son anda gerçekleşemedi. Sarı-lacivertli yönetim bu transferi Ocak ayına bırakmış durumda. Kanarya'nın Ocak transferi için orta sahaya ilk adayı belli oldu. Başkan Ali Koç 35 milyon euroluk yıldızı ikna etti getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte sürpriz transferin detayları...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde 8 numaraya transfer yapamayan sarı-lacivertli ekip bombayı Ocak ayında patlatmayı düşünüyor.

8 numara katmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde, Yves Bissouma, Dani Ceballos ve Nicolas Raskin gibi isimler gündeme gelmişti. Bu transfer olmayınca Başkan Ali Koç bombayı patlattı. Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk yıldız orta saha!

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE ELİ BOŞ DÖNDÜ

Tottenham forması giyen Malili yıldız Yves Bissouma'nın transferinden geçirdiği sakatlık sebebiyle vazgeçen Fenerbahçe, Real Madrid'in İspanyol maestrosu Dani Ceballos'tan da yüksek maliyeti sebebiyle geri adım attı.

Transfer döneminin sona ermesiyle beraber 8 numara transferini Ocak ayına bırakmak zorunda kalan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Chelsea'nin Brezilyalı genç yeteneği Andrey Santos, orta saha transferinde ilk hedefi olarak ön plana çıktığı belirtildi. Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe daha fazla forma süresi bulabilmek adına takımdan ayrılma isteği bulunan 21 yaşındaki Brezilyalının menajerler aracılığı ile Kanarya'ya önerildiği belirtildi.

2023 yılında 12 milyon 500 bin Euro bedelle Vasco de Gama'dan Chelsea'ye katılan Santos, geçtiğimiz iki sezonu Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg'da kiralık olarak geçirmişti. Avrupa'nın dev ekipleri Bayern Münih, Barcelona, West Ham gibi kulüplerin de listesinde yer alıyor. Ayrıca yine transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden 70 milyon Euro'yu bulan teklifler alsa da genç futbolcu teklifleri kabul etmemişti.

