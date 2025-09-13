Fenerbahçe Formasını Bir Dakika Bile Giymeden Takımdan Gönderilmişti! Kanarya'nın Eski Yıldızının Yeni Durağı Şaşırttı

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye transfer olan sonrasında büyük hayal kırıklığı yaratan yıldız ismin yeni durağı taraftarları şaşırttı. Savunma oyuncusunu yeni adresi belli oldu. İşte detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Formasını Bir Dakika Bile Giymeden Takımdan Gönderilmişti! Kanarya'nın Eski Yıldızının Yeni Durağı Şaşırttı
Fenerbahçe formasını bir dakika bile giyemeden takımdan gönderilen Caulker'in yeni durağı herkesi şaşırttı.

FENERBAHÇE FORMASINI BİR DAKİKA BİLE GİYEMEDEN GÖNDERİLMİŞTİ

2021 yılının yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir dakika bile şans bulamayan ardından Sarı-Lacivertli ekipten gönderilen savunma oyuncusu Steven Caulker, sürpriz bir anlaşmaya imza attı.

Fenerbahçe Formasını Bir Dakika Bile Giymeden Takımdan Gönderilmişti! Kanarya'nın Eski Yıldızının Yeni Durağı Şaşırttı - Resim : 1

YENİ ADRESİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Türkiye'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük formalarını dda terleten 33 yaşındaki deneyimli stoper, İzlanda ekibi Stjarnan Gardabaer'e transfer oldu.

