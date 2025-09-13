Milli Ara Bitti, Galatasaray Yeni Transferleriyle Sahaya Çıktı! Icardi İlk 11'de, Barış Alper'e Tezahürat...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Eyüp karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Mario Lemina ve Victor Osimhen'in yerine Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

UĞURCAN VE İLKAY'IN İLK MAÇI

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır ile Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, ilk kez kadroda yer aldı. Okan Buruk, Uğurcan ve İlkay'a 11'de görev verdi.

ICARDİ 310 GÜN SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor müsabakasına 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham ile İstanbul'da oynadıkları müsabakada sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezonki Fatih Karagümrük mücadelesiyle sahalara dönmüştü. 32 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçıyla 310 sonra 11'de başladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A TEZAHÜRAT

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz'ın bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Okan Buruk, 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almamıştı. Transferle ilgili konuların sona ermesinin ardından Barış Alper, Eyüpspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde 25 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırırken, Barış Alper Yılmaz da onların bulunduğu alana gitti. Taraftarlar, Barış Alper için 'Bu taraftar seninle gurur duyuyor' tezahüratları yaptı.

İŞTE İLK 11

Galatasaray mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina bekledi.

Nijerya Milli Takımı'nın, Ruanda ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşayan ve ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Victor Osimhen kadroda yer almadı.

'NEFRET YOK FUTBOL VAR'

Kulüpler Birliği Vakfı, futbolda artan dijital zorbalık ve şiddete karşı tüm paydaşları sporun ruhuna yakışır şekilde sorumlu davranmaya davet etmişti. İki takım futbolcuları da seremoniye 'Nefret yok, futbol var' pankartıyla çıktı.

Kaynak: İHA