Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’ya 4-2 Yenildi

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Uluslar Ligi’nde ikinci maçında Polonya'ya 4-2 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 17.00’de İngiltere ile karşılaşacak.

Trabzon’un ev sahipliğinde Yavuz Selim sahasında düzenlenen EAFF Uluslar Ligi açılışı maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Milliler ilk maçında İtalya’yı 5-0 mağlup etmişti.

Organizasyonun son maçında Ampute Milli Takımı, yarın saat 17.00’de İngiltere ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

