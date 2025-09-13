Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’ya 4-2 Yenildi
Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Uluslar Ligi’nde ikinci maçında Polonya'ya 4-2 mağlup oldu. Milliler, yarın saat 17.00’de İngiltere ile karşılaşacak.
Trabzon’un ev sahipliğinde Yavuz Selim sahasında düzenlenen EAFF Uluslar Ligi açılışı maçında Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Milliler ilk maçında İtalya’yı 5-0 mağlup etmişti.
Organizasyonun son maçında Ampute Milli Takımı, yarın saat 17.00’de İngiltere ile karşılaşacak.
