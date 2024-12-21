Netflix Canlı Yayın İşini Sevdi: FIFA Kadınlar Dünya Kupası İçin Tarihi Anlaşma

Efsanevi boksör Mike Tyson ve sosyal medya fenomeni Jack Paul'ün tarihi maçını canlı yayınlayan Netflix bu kez de spor yayıncılığına tarihi bir adım atarak FIFA ile önemli bir anlaşma imzaladı. Dünyanın en prestijli futbol turnuvalarından biri olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2027 ve 2031 yıllarında Netflix üzerinden ABD’li izleyicilere sunulacak. Bu anlaşma sadece maç yayınlarıyla sınırlı kalmayacak; turnuvalar öncesinde kadın futbolunun büyüsünü ve oyuncuların hikayelerini anlatan özel belgeseller de izleyicilerle buluşacak.

YENİ BİR ORTAKLIK DOĞUYOR

FIFA Başkanı Gianni Infantino anlaşmayı “spor medya hakları için dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Infantino “Netflix kadın futbolunu büyütme konusundaki kararlılığını bu ortaklıkla net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu anlaşma, kadın futbolunun küresel değerini ortaya koyarken, aynı zamanda sporun cazibesini daha geniş kitlelere ulaştırmamızı sağlayacak” dedi.

Netflix’in Baş İçerik Sorumlusu Bela Bajaria ise bu iş birliğinin sporun ötesine geçtiğini belirterek “Bu turnuvayı Netflix’e getirmek sadece maçları yayınlamakla ilgili değil. Kadın futbolunun yükselişini sağlayan oyuncuları, tutkuyu ve kültürü kutlamak gibi bir misyonumuz da var” diye konuştu.

FUTBOLUN ÖTESİNDE BİR DENEYİM

Netflix’in her iki turnuva öncesinde hazırlayacağı özel belgeseller izleyicilere sadece maçların heyecanını değil, aynı zamanda sahne arkasındaki hikayeleri ve oyuncuların hayatlarını da sunacak. Bu belgeseller, futbolseverlere turnuva atmosferini daha yakından yaşatmayı hedefliyor. Özellikle İspanya’nın 2027’deki şampiyonluk savunması ve 2031’deki olası mücadelelerine dair detaylar büyük merakla bekleniyor.

2031 turnuvasının ev sahibi henüz açıklanmadı. Ancak ABD’nin turnuvanın en başarılı takımlarından biri olan USWNT ile ev sahibi olma konusunda iddialı bir aday olduğu konuşuluyor. ABD bugüne kadar dört kez Kadınlar Dünya Kupası’nı kazandı ancak geçen yıl İsveç’e penaltılarla elenerek tarihi bir üçleme şansını kaçırdı.

USWNT’DE YENİ DÖNEM

2027’deki turnuva ABD Kadın Milli Takımı için bir dönemin sonunu ve yeni bir başlangıcı simgeliyor. Megan Rapinoe ve Alex Morgan gibi efsane oyuncular uluslararası arenadan emekli oldu. Yeni başantrenör Emma Hayes, bu süreçte takımı yeniden inşa ediyor ve oyunculara yeni bir vizyon sunuyor.