Fenerbahçe'de Dikkat Çeken Gelişme: Mourinho Bugün İstanbul'dan Ayrılacak

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları can sıkarken, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Portekizli hocanın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'dan ayrılacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'de Dikkat Çeken Gelişme: Mourinho Bugün İstanbul'dan Ayrılacak

Fenerbahçe Süper Lig’in 17’inci haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler böylece 16 maçın 5’inde puan kaybı yaşamış oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu kayıpla çılgına dönerken, son olarak Samandıra’da Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı’ya istifa çağrılarında bulunmuştu.

Fenerbahçe'de Dikkat Çeken Gelişme: Mourinho Bugün İstanbul'dan Ayrılacak - Resim : 1

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de dikkat çeken bir haber geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mourinho’nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle İstanbul’dan ayrılacağını duyurdu. Portekizli teknik adamın ameliyat olacağı bildirildi

Karşılaşmanın ardından tepkilerin odağı olan bir diğer isim de Mourinho olmuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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