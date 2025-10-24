Mourinho'dan Şaşırtan Kerem İtirafı!

Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılışının perde arkasını anlattı. Ünlü teknik adam, Kerem Aktürkoğlu transferinin gerçekleşmemesinin kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, ayrılık kararında bu durumun etkili olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme:
Mourinho'dan Şaşırtan Kerem İtirafı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’ya giden Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin Portekiz basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Benfica kadrosunu çok seviyordum ama Kerem Aktürkoğlu’nu almak için her şeyi yaptım. Onu kadromda görmek istedim, olmadı. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Fenerbahçe’den erken ayrılışının perde arkasına da değinerek, "Belki de Kerem’i alamamanın yarattığı hayal kırıklığı bu kararda etkili oldu. Oyuna bakış açımda çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyordum" dedi.

'ÜZÜLEREK KATKIDA BULUNDUM'

Mourinho, Kerem'i Fenerbahçe'ye istemesine atıfta bulunarak, "Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. Kerem şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle olamadı" ifadelerini kullandı. Benfica'yla 1 sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, sahaya çıktığı 58 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik YanıtJose Mourinho'dan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a Tek Cümlelik YanıtSpor

Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil!Spor

Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece…Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece…Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Jose Mourinho Kerem Aktürkoğlu
Son Güncelleme:
Shakhtar Donetks'e 90+4 Şoku! Arda Turan Son Dakikada Yıkıldı Arda Turan Son Dakikada Yıkıldı
Samsunspor, Dinamo Kiev’i Farklı Geçerek Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı Samsunspor, Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret CHP'nin Kurultay Davasında Karar: Mahkemeden 'Mutlak Butlan'a Ret
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Valilik Duyurdu! İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili İstanbul'da Eğitime Yağmur Tatili
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması… Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Gözaltında İmamoğlu Soruşturması... Merdan Yanardağ Gözaltında