Mourinho'dan Şaşırtan Kerem İtirafı!

Fenerbahçe’den ayrılıp Benfica’ya giden Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu transferine ilişkin Portekiz basınına konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Benfica kadrosunu çok seviyordum ama Kerem Aktürkoğlu’nu almak için her şeyi yaptım. Onu kadromda görmek istedim, olmadı. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Fenerbahçe’den erken ayrılışının perde arkasına da değinerek, "Belki de Kerem’i alamamanın yarattığı hayal kırıklığı bu kararda etkili oldu. Oyuna bakış açımda çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyordum" dedi.

'ÜZÜLEREK KATKIDA BULUNDUM'

Mourinho, Kerem'i Fenerbahçe'ye istemesine atıfta bulunarak, "Benfica kadrosunun bugün farklı olmasına üzülerek katkıda bulundum, bu benim suçum. Kerem şu anda burada değil, Fenerbahçe'de de benimle olamadı" ifadelerini kullandı. Benfica'yla 1 sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, sahaya çıktığı 58 maçta 17 gol ve 13 asist kaydetti.

