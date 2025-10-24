Samsunspor, Dinamo Kiev’i Farklı Geçerek Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşattı.

Maça hızlı başlayan Samsunspor, henüz 2. dakikada Anthony Musaba’nın golüyle öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında da üstün oyununu sürdüren Karadeniz ekibi, 33. dakikada Marius Mouandilmadji’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 62. dakikada Carlo Holse’nin golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya yükseltti. Dinamo Kiev ise gruptaki ilk puanını henüz alamadı.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Samsunspor, Konferans Ligi’ndeki ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Avrupa arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA