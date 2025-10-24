Samsunspor, Dinamo Kiev’i Farklı Geçerek Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse’nin golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Karadeniz ekibi, Avrupa’da iddiasını sürdürüyor.

Samsunspor, Dinamo Kiev’i Farklı Geçerek Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup ederek büyük bir sevinç yaşattı.

Maça hızlı başlayan Samsunspor, henüz 2. dakikada Anthony Musaba’nın golüyle öne geçti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında da üstün oyununu sürdüren Karadeniz ekibi, 33. dakikada Marius Mouandilmadji’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 62. dakikada Carlo Holse’nin golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak puanını 6’ya yükseltti. Dinamo Kiev ise gruptaki ilk puanını henüz alamadı.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayarak 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Samsunspor, Konferans Ligi’ndeki ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz temsilcisi, bu performansıyla Avrupa arenasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, Stuttgart’ı Mağlup EttiFenerbahçe, Stuttgart’ı Mağlup EttiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
Shakhtar Donetks'e 90+4 Şoku! Arda Turan Son Dakikada Yıkıldı Arda Turan Son Dakikada Yıkıldı
Fenerbahçe, Stuttgart’ı Mağlup Etti Fenerbahçe, Stuttgart’ı Mağlup Etti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor Donald Trump İlan Etti: ABD, Venezuela’ya Kara Harekâtına Hazırlanıyor
Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! Resmi Gazete'de Yayımlandı
Siber Güvenlik Başkanlığı'na Yeni Atama Siber Güvenlik Başkanlığı'na Atama
Samsunspor, Dinamo Kiev’i Farklı Geçerek Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı Samsunspor, Konferans Ligi’nde 2’de 2 Yaptı
Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor Uzmanlar ‘Son Şans’ Diyerek Açıkladı: Altında Tehlike Çanları Çalıyor