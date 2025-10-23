Shakhtar Donetks'e 90+4 Şoku! Arda Turan Son Dakikada Yıkıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Legia Varşova ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

LEGİA VARŞOVA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Legia Varşova, 16. dakikada Rafal Augustyniak’ın golüyle öne geçti. Bu golün ardından Shakhtar Donetsk rakip kalede baskı kursa da ilk 45 dakika 1-0’lık ev sahibi üstünlüğüyle tamamlandı.

MEİRELLES EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Arda Turan’ın öğrencileri, 61. dakikada Luca Meirelles’in attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Bu gol, Shakhtar’a moral verse de sahneye bir kez daha Augustyniak çıktı.

SON DAKİKADA GELEN YIKIM

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, 90+4’te Rafal Augustyniak bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golle Polonya temsilcisi sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk 3 puanda kalırken, Legia Varşova da puanını 3’e yükseltti.

Konferans Ligi’nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova ise Celje deplasmanında sahne alacak.

Kaynak: Haber Merkezi