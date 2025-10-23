Fenerbahçe Kadıköy’de Stuttgart’ı Konuk Ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Stuttgart'ı konuk ediyor.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kadıköy’de Stuttgart’ı Konuk Ediyor
Fenerbahçe, Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleye Chobani Stadı’nda saat 19.45’te start verdi.

Maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetirken, yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen üstleniyor.

Fenerbahçe sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri ilk 11’iyle çıktı. Stuttgart ise Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt ve El-Khannouss ile mücadele ediyor.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇİYOR!

Kerem Aktürkoğlu'nun kazandığı penaltı ağları buluyor, Fenerbahçe Stuttgart karşısında 1-0 öne geçiyor!

Fenerbahçe
